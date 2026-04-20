В I квартале из стран ЕС депортированы 698 граждан Грузии
В регионе
- 20 апреля, 2026
- 14:23
В январе-марте 2026 года страны Европейского союза (ЕС) приняли 698 решений о депортации граждан Грузии.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Согласно статистике, среди депортированных 424 мужчин, 104 женщин и 164 несовершеннолетних.
Наибольшее число решений о депортации вынесла Германия (379 человек). Далее следуют Франция (105 человек), Италия (41 человек), Польша (30 человек) и Швейцария (22 человека).
Грузинская сторона отказалась принять в страну шесть человек в рамках соглашения о реадмиссии.
Последние новости
