В ходе спецоперации в Дагестане ликвидированы трое боевиков

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы трое боевиков, ранен один спецназовец.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий органы ФСБ России получили информацию о нахождении в Сулейман-Стальском районе Дагестана группы лиц, причастных к деятельности бандитского подполья.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. Бойцами спецназа ФСБ России трое боевиков были нейтрализованы. Осуществляется поиск их возможных сообщников. Личности бандитов устанавливаются", - говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что в ходе боестолкновения ранен один сотрудник спецподразделения, пострадавших среди гражданского населения нет.