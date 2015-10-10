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    В ходе спецоперации в Дагестане двое боевиков уничтожены, ранен сотрудник силовых структур

    Спецоперация продолжается

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в дагестанском селе Гимры Унцукульского района, где утром был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Был блокирован дом, в ходе спецоперации были убиты двое боевиков. Ранен сотрудник силовых структур. Спецоперация продолжается", - сообщил  источник в силовых структурах республики.

    По его словам, в доме может находиться еще один боевик.

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