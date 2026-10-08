Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами
- 08 октября, 2026
- 23:13
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Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился с министром информации, окружающей среды и изменения климата Фиджи Линдой Табуей в рамках совещания высокого уровня PreCOP31.
Как передает Report, об этом М.Бабаев на своей странице в социальной сети X.
По его словам, на встрече он подчеркнул солидарность Азербайджана с Малыми островными развивающимися государствами (SIDS).
"Мы обсудили ... важность сохранения их приоритетов на высоком уровне в глобальной климатической повестке, возможности практического сотрудничества и совместных инициатив с Фиджи, в том числе на COP31", - добавил М. Бабаев.
Напомним, что М. Бабаев находился с визитом на Фиджи и в Тувалу с 5 по 8 октября.
It was a pleasure to meet with Ms. Lynda Tabuya, Fiji’s Minister for Information, Environment and Climate Change, during #PreCOP31. We discussed Azerbaijan’s solidarity with #SIDS, the importance of keeping their priorities high on the global climate agenda, and opportunities for practical cooperation and joint initiatives with Fiji, including at #COP31. My sincere appreciation to Minister Tabuya and the people of Fiji for the exceptional hospitality, attention and warm Pacific spirit extended to our delegation throughout our visit.— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) October 8, 2026