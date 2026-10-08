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    Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 23:13
    Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами

    Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился с министром информации, окружающей среды и изменения климата Фиджи Линдой Табуей в рамках совещания высокого уровня PreCOP31.

    Как передает Report, об этом М.Бабаев на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, на встрече он подчеркнул солидарность Азербайджана с Малыми островными развивающимися государствами (SIDS).

    "Мы обсудили ... важность сохранения их приоритетов на высоком уровне в глобальной климатической повестке, возможности практического сотрудничества и совместных инициатив с Фиджи, в том числе на COP31", - добавил М. Бабаев.

    Напомним, что М. Бабаев находился с визитом на Фиджи и в Тувалу с 5 по 8 октября.

    Мухтар Бабаев Фиджи Малые островные государства Азербайджан PreCOP31
    Ficidə Azərbaycanın SIDS ilə həmrəyliyi qabardılıb
    Azerbaijan, Fiji explore climate cooperation and joint initiatives
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