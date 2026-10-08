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    Ficidə Azərbaycanın SIDS ilə həmrəyliyi qabardılıb

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 23:02
    Ficidə Azərbaycanın SIDS ilə həmrəyliyi qabardılıb

    Ficidə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 31-ci sessiyasına (COP31) hazırlıq məqsədilə keçirilən yüksək səviyyəli toplantı (PreCOP31) çərçivəsində baş tutan görüşdə Azərbaycanın kiçik ada dövlətləri (SIDS) ilə həmrəyliyi vurğulanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "PreCOP31 zamanı Ficinin informasiya, ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi naziri xanım Linda Tabuya ilə görüşmək çox xoş idi. Biz Azərbaycanın SIDS ilə həmrəyliyini, onların prioritetlərinin qlobal iqlim gündəliyində yüksək səviyyədə saxlanılmasının vacibliyini, Fici ilə praktiki əməkdaşlıq və birgə təşəbbüslər üçün, o cümlədən COP31-dəki imkanları müzakirə etdik", - M. Babayev bildirib.

    Səfər ərzində Azərbaycanın nümayəndə heyətinə göstərilən qonaqpərvərlik yüksək qiymətləndirilib.

    Xatırladaq ki, M. Babayev 5-8 oktyabr tarixlərində Fici və Tuvaluda səfərdə olub.

    Muxtar Babayev Kiçik Ada Dövlətləri COP31
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