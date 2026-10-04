COP29 Sədrliyi Fici və Tuvaluda səfərdədir
- 04 oktyabr, 2026
- 11:22
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COP29 Sədrliyi Pre-COP31 görüşlərində iştirak etmək və İnkişaf etməkdə olan Kiçik Ada Dövlətlərinin (SIDS) üzləşdiyi iqlim dəyişikliyi reallıqlarının birbaşa şahidi olmaq üçün Fici və Tuvaludadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Bu ölkələr üçün iqlim dəyişikliyi uzaq bir təhlükə deyil. Dəniz səviyyəsinin qalxması, ekstremal hava şəraiti və icmalar, dolanışıq vasitələri və ekosistemlər üzərindəki artan təzyiqlər artıq onların gələcəyini risk altına qoyur", - o bildirib.
M. Babayev vurğulayıb ki, SIDS-i dəstəkləmək və onların xüsusi həssaslıqlarını aradan qaldırmaq COP29 Sədrliyinin mühüm prioritetləri olub: "Biz onlarla həmrəy olmağa davam etməli, onların narahatlıqlarının qlobal iqlim gündəliyinin mərkəzində qalmasını təmin etməli və üzləşdikləri ekzistensial təhdidləri aradan qaldırmaq üçün kollektiv fəaliyyəti, iqlim maliyyəsini və dayanıqlılığı gücləndirməliyik".
The #COP29 Presidency is in Fiji and Tuvalu to participate in the Pre-COP31 meetings and witness firsthand the realities of climate change faced by Small Island Developing States (SIDS). For these countries, climate change is not a distant threat. Rising sea levels, extreme weather and growing pressures on communities, livelihoods and ecosystems are already putting their future at risk. Supporting #SIDS and addressing their particular vulnerabilities have been important priorities of the #COP29 Presidency. We must continue to stand in solidarity with them, ensure their concerns remain central to the global climate agenda, and strengthen collective action, climate finance and resilience to address the existential threats they face. #COP29 #COP31 #ClimateAction #SIDS— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) October 4, 2026