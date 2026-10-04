Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Председательство COP29 находится с визитом на Фиджи и Тувалу

    Внешняя политика
    • 04 октября, 2026
    • 11:44
    Председательство COP29 находится с визитом на Фиджи и Тувалу

    Председательство COP29 находится на Фиджи и Тувалу для участия во встречах Pre-COP31 и непосредственного ознакомления с реалиями изменения климата, с которыми сталкиваются Малые островные развивающиеся государства (SIDS).

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

    "Для этих стран изменение климата - не далекая угроза. Повышение уровня моря, экстремальные погодные условия и растущее давление на общины, средства к существованию и экосистемы уже ставят под угрозу их будущее", - отметил он.

    М. Бабаев подчеркнул, что поддержка SIDS и устранение их особых уязвимостей были важными приоритетами Председательства COP29.

    "Мы должны продолжать проявлять солидарность с ними, обеспечивать, чтобы их озабоченности оставались в центре глобальной климатической повестки, и усиливать коллективные действия, климатическое финансирование и устойчивость для устранения экзистенциальных угроз, с которыми они сталкиваются", - говорится в сообщении.

    Мухтар Бабаев COP29 Фиджи Тувалу
    COP29 Sədrliyi Fici və Tuvaluda səfərdədir
    COP29 Presidency visiting Fiji and Tuvalu
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