Председательство COP29 находится с визитом на Фиджи и Тувалу
- 04 октября, 2026
- 11:44
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Председательство COP29 находится на Фиджи и Тувалу для участия во встречах Pre-COP31 и непосредственного ознакомления с реалиями изменения климата, с которыми сталкиваются Малые островные развивающиеся государства (SIDS).
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.
"Для этих стран изменение климата - не далекая угроза. Повышение уровня моря, экстремальные погодные условия и растущее давление на общины, средства к существованию и экосистемы уже ставят под угрозу их будущее", - отметил он.
М. Бабаев подчеркнул, что поддержка SIDS и устранение их особых уязвимостей были важными приоритетами Председательства COP29.
"Мы должны продолжать проявлять солидарность с ними, обеспечивать, чтобы их озабоченности оставались в центре глобальной климатической повестки, и усиливать коллективные действия, климатическое финансирование и устойчивость для устранения экзистенциальных угроз, с которыми они сталкиваются", - говорится в сообщении.
The #COP29 Presidency is in Fiji and Tuvalu to participate in the Pre-COP31 meetings and witness firsthand the realities of climate change faced by Small Island Developing States (SIDS). For these countries, climate change is not a distant threat. Rising sea levels, extreme weather and growing pressures on communities, livelihoods and ecosystems are already putting their future at risk. Supporting #SIDS and addressing their particular vulnerabilities have been important priorities of the #COP29 Presidency. We must continue to stand in solidarity with them, ensure their concerns remain central to the global climate agenda, and strengthen collective action, climate finance and resilience to address the existential threats they face. #COP29 #COP31 #ClimateAction #SIDS— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) October 4, 2026