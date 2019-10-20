В ходе операции "Источник мира" погиб турецкий военный

Один турецкий военный погиб в ходе военной операции в Сирии под названием "Источник мира", сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Тем временем, министерство национальной обороны Турции в воскресенье сообщило о том, что боевики сирийского крыла террористической организации PKK - YPG совершили 20 обстрелов и провокаций, нарушив тем самым турецко-американские договоренности от 17 октября по зоне безопасности в Сирии, передает "Анадолу".

В ведомстве привлекли внимание к гибели турецкого военнослужащего в районе Талль-Абьяд к востоку от реки Евфрат, где террористы обстреляли из ПТРК и автоматического оружия группу военных, проводивших наблюдение и разведку местности.

"Несмотря на провокации террористов накануне в город Ресулайн въехал и выехал конвой из 39 автомобилей, в большинстве своем машин скорой помощи. Вместе с конвоем район покинула группа раненых", - отметили в минобороны Турции.