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В ходе акций протеста в Иране погибли 330 человек

В ходе акций протеста в Иране погибли 330 человек Военные и полицейские силы Ирана убили 330 человек, в том числе 50 детей, за 57 дней протестов.
В регионе
11 ноября 2022 г. 12:21
В ходе акций протеста в Иране погибли 330 человек

В ходе 57 дней протестов в Иране убиты 330 человек, в том числе 50 детей.

Как сообщает Report со ссылкой на GünAzTV, информацию об этом обнародовала Иранская организация по правам человека.

Отмечается, что за этот период арестованы 15 092 участника акций протестов. Личность 1 954 человек и их местонахождение неизвестны. 440 из общего числа задержанных - студенты.

Согласно информации, в течение 57 дней в 138 городах Ирана протестующие проводили демонстрации против системы управления страны, эти демонстрации поддержали студенты 137 вузов.

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