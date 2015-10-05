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    В ходе акции протеста у парламента Армении задержаны более 20 человек

    Шествие к парламенту провел блок Нет!

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В ходе акции протеста у парламента Армении задержаны более 20 человек, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В полдень блок "Нет!" противников конституционных реформ провел шествие к Национальному собранию Армении, призывая отклонить проект поправок.

    Напомним, Национальное собрание Армении проголосовало сегодня  за проект конституционных реформ, который будет поставлен на референдум. "За" проголосовали 104 депутата, "против" – 10, трое воздержались.

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