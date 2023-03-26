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В Херсонской области 4 мирных жителя подорвались на минах

В Херсонской области 4 мирных жителя подорвались на минах В течение дня четверо гражданских в Херсонской области получили тяжелые травмы в результате подрыва на взрывных устройствах.
В регионе
26 марта 2023 г. 21:16
В Херсонской области 4 мирных жителя подорвались на минах

В течение дня четверо гражданских в Херсонской области получили тяжелые травмы в результате подрыва на взрывных устройствах.

Как передает Report, об этом в Telegram заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Уже четвертый случай за день подрыва на взрывчатке гражданского.

На этот раз вблизи села Костырка Высокопольского района. Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину.

Часами ранее в Бериславском районе, возле сел Ищенко и Ивановка, на полях подорвались еще три человека.

В трагическом итоге - 4 человека с тяжелыми травмами находятся в больницах", - отметил А.Прокудин.

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Версия на азербайджанском языке Xerson vilayətində 4 dinc sakin minaya düşüb

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