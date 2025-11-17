Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадали

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 11:34
    В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадали

    За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по Харькову и 10 населенным пунктам области, в результате чего четыре человека погибли.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в соцсетях.

    По его словам, из них трое погибли в городе Балаклея, один - в поселке Великий Бурлук. Кроме того, в результате ударов пострадали 16 человек.

    Глава ОВА также сообщил, что в Харькове повреждены многоквартирный дом и складское здание, автомобили, железнодорожная инфраструктура, электросети.

