В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадали

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по Харькову и 10 населенным пунктам области, в результате чего четыре человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом начальник областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в соцсетях.

По его словам, из них трое погибли в городе Балаклея, один - в поселке Великий Бурлук. Кроме того, в результате ударов пострадали 16 человек.

Глава ОВА также сообщил, что в Харькове повреждены многоквартирный дом и складское здание, автомобили, железнодорожная инфраструктура, электросети.