    Xarkovda Rusiyanın zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 12:27
    Xarkovda Rusiyanın zərbələri nəticəsində 4 nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb

    Ötən sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri Xarkov və vilayətin 10 yaşayış məntəqəsinə zərbələr endiriblər, nəticədə 4 nəfər həlak olub.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    O həmçinin bildirib ki, zərbələr nəticəsində 16 nəfər yaralanıb.

    Eyni zamanda O.Sinequbov qeyd edib ki, Xarkovda anbar binası, avtomobillər, dəmir yolu infrastrukturu və elektrik şəbəkəsi zərər görüb.

    Xarkov Rusiya Raket zərbələri Ölüm
    В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадали

