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В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры с участием президентов

В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры с участием президентов Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам начали двусторонние переговоры. Встреча проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца.
В регионе
20 июня 2024 г. 09:35
В Ханое начались российско-вьетнамские переговоры с участием президентов

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам начали двусторонние переговоры. Встреча проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Помимо президента, Путин проведет переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Ранее сообщалось, что подготовлено около 20 документов о сотрудничестве в различных областях к подписанию. В том числе будет принято совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Часть документов будет подписана в присутствии президентов, а часть - отдельно в рамках визита.

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