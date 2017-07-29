В Хабаровском крае загорелся склад с боеприпасами

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Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Склад с боеприпасами загорелся в субботу днем на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края, взрывы в настоящее время прекратились.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"В населенном пункте Галичный загорелся заглубленный склад с авиационно-ракетным вооружением. Взрывы боеприпасов прекратились, наблюдается сильное задымление", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ближайшие жилые дома находятся в 3 километрах. К тушению пожара планируется привлечь авиацию с водосливными устройствами. Обстоятельства возгорания выясняются.