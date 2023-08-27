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В Хабаровском крае РФ при ДТП с "Камазом" погибли пять человек

В Хабаровском крае РФ при ДТП с "Камазом" погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае в результате опрокидывания "Камаза".
В регионе
27 августа 2023 г. 07:34
В Хабаровском крае РФ при ДТП с Камазом погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае в результате опрокидывания "Камаза".

Как передает Report, об этом отмечается на сайте управления МВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" 1978 года рождения, двигаясь со стороны Албазина в сторону поселка Харпичан, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В автомобиле находились работники одного из предприятий района. В результате ДТП до приезда скорой помощи погибли водитель и четыре пассажира (1968, 1978, 1989, 1992 годы рождения).

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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