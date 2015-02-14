​В Гюмри начались общественные обсуждения в связи с убийством армянской семьи

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Гюмри начались общественные обсуждения в связи с убийством семьи Аветисян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, более 230 человек выразили желание принять участие в общественном обсуждении.

"Со дня убийства прошло 32 дня, наши власти, правоохранительные органы, по моей оценке, не дают качественной информации, чтобы мы смогли получить ответы на наши вопросы. Поэтому мы инициировали это общественное обсуждение. В настоящее время в обсуждении участвуют 60 человек, и люди продолжают приезжать из Еревана и областей Армении", - заявил руководитель клуба журналистов "Аспарез" Левон Барсегян.

Участники общественного обсуждения выработают программу, адресованную властям Армении, для предоставления гарантий во избежание подобных преступлений в дальнейшем. В общественном обсуждении участвуют правозащитники, простые граждане.

Напомним, что на рассвете 12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисян в Гюмри. Полугодовалый Сергей Аветисян скончался позднее в больнице. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.