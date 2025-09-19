В Грузию с официальным визитом прибыл президент ОАЭ
В регионе
- 19 сентября, 2025
- 17:48
В Грузию с официальным визитом прибыл президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно информации, в Тбилисском международном аэропорту его встретил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
Администрация правительства Грузии сообщила, что настоящее время лидеры двух стран проводят переговоры в здании правительственной канцелярии.
Последние новости
19:00
ООН разрешила президенту Палестины выступить на ГенассамблееДругие страны
18:58
СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против ИранаДругие страны
18:37
В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителямиДругие страны
18:35
СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в ЛондонеДругие страны
18:24
Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружиюДругие страны
18:14
Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"Формула 1
18:07
Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничествеВнешняя политика
18:01
Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух странВнешняя политика
18:01