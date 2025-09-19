Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Грузию с официальным визитом прибыл президент ОАЭ

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 17:48
    В Грузию с официальным визитом прибыл президент ОАЭ

    В Грузию с официальным визитом прибыл президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Согласно информации, в Тбилисском международном аэропорту его встретил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Администрация правительства Грузии сообщила, что настоящее время лидеры двух стран проводят переговоры в здании правительственной канцелярии.

