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    В Грузию на учения прибыли военнослужащие США и Великобритании

    650 американских и 150 британских военных доставили в Тбилиси на четырех самолетах ВВС США и британском авиалайнере

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащие из США и Великобритании сегодня прибыли в Грузию для участия в масштабных грузино-американских военных учениях "Достойный партнер" (Noble Partner-2016) . Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Грузии.

    Американских и  британских военных доставили в Тбилиси на четырех самолетах ВВС США и одном британском авиалайнере.

    В учениях примут участие 500 грузинских военных, 650 военных европейского командования армии США и 150 военнослужащих из Великобритании.

    Вторые по счету учения "Достойный партнер" пройдут в Вазиани близ Тбилиси с 11 по 26 мая. Сценарий предусматривает проведение таких военных операций как установление стабильности, атака и оборона. Целью является повышение боевой готовности грузинской роты, числящейся в силах быстрого реагирования НАТО (NRF).

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