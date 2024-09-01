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В Грузии зарегистрированы 27 партий на парламентские выборы

В Грузии зарегистрированы 27 партий на парламентские выборы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии запрегистрировала 27 партий, которые примут участие в парламентских выборах 26 октября.
В регионе
1 сентября 2024 г. 17:24
В Грузии зарегистрированы 27 партий на парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии запрегистрировала 27 партий, которые примут участие в парламентских выборах 26 октября.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

В выборах будут участвовать 10 партий, представители которых были избраны по итогам прошлых выборов и им для регистрации не нужно было собирать подписи сторонников. Из 30 других партий, представивших в ЦИК не менее 25 тыс. подписей, регистрацию прошли 17.

Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, срок подачи которых истекает 26 сентября. Каждая партия имеет право представить один партийный список. Число кандидатов в депутаты в партийном списке не должно быть менее 30 и не более 200 кандидатов.

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