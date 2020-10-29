В Грузии выявлено свыше 1 700 новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 3 324 человека

Еще у 1 709 человек диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 2 075 вылечились, 20 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было объявлено на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 35 567. Число вылеченных составило 16 907 человек, а умерших - 273.

В настоящее время на карантине находятся 3 324 человека, на стационарном лечении - 4 209 заболевших. 2 346 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.