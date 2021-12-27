В Грузии замминистра обороны возглавит Минздрав

Действующий заместитель министра обороны Грузии Зураб Азарашвили возглавит Минздрав страны.

Действующий заместитель министра обороны Грузии Зураб Азарашвили возглавит Минздрав страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В Грузии глава Кабмина может без согласования с парламентом назначать министров, однако если произойдет замена одной трети членов правительства, потребуется повторное утверждение всего его состава депутатами.

Должность главы Минздрава стала вакантной после того, как прежний руководитель ведомства Екатерина Тикарадзе 9 декабря заявила об уходе в отставку.

Азарашвили в феврале 2021 года стал заместителем министра обороны Грузии.