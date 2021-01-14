В Грузии зафиксировано 1 357 новых случаев заражения коронавирусом

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 244 612 человек

В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1 357 человек, выздоровели 748 человек, 21 пациент скончался.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 244 612 человек, из которых 228 359 выздоровели и 2 867 скончались.

В настоящее время на карантине находятся 496 человек, на стационарном контроле 3 780 пациентов, 638 больных проходят лечение в специальных отелях.