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В Грузии зафиксированы два летальных исхода от вируса H1N1

В Грузии зафиксированы два летальных исхода от вируса H1N1

В Грузии зафиксированы два летальных исхода от вируса H1N1 ("свиной грипп").

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, один из пациентов был из региона Имерети, а другой - из Аджарии. 

"В обеих случаях пациенты поздно обратились в медицинские учреждения, что вызвало осложнения. Что касается смерти сегодня в Чиатуре 30-летней женщины, факт летального исхода от "свиного гриппа" пока не подтвердился", - заявил А.Гамкрелидзе. 

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