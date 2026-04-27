    В Грузии задержаны 55 мигрантов, среди которых граждане Азербайджана

    • 27 апреля, 2026
    • 11:16
    В Грузии задержаны 55 мигрантов, среди которых граждане Азербайджана

    Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел (МВД) Грузии в результате специальных контрольных мероприятий задержали 55 иностранных граждан.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД, операции проводились на различных объектах и ​​территориях страны в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

    В результате были задержаны граждане России, Узбекистана, Турции, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Иордании, Кот-д'Ивуара, Бангладеш, Туркменистана и Пакистана.

    В ходе расследования установлено, что эти лица не имели законных оснований для пребывания в Грузии и нарушили требования закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

    Задержанные в настоящее время находятся в центре временного содержания департамента. Проводятся соответствующие процедуры по их депортации.

    МВД Грузии Незаконная миграция
    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil 55 miqrant saxlanılıb

