В Грузии задержан вор, обокравший дом экс-депутата - азербайджанца

Задержан И.Дж. 1993 года рождения, обвиняемый в совершении кражи из дома бывшего депутата парламента Грузии Азера Сулейманова

Задержан И.Дж. 1993 года рождения, обвиняемый в совершении кражи из дома бывшего депутата парламента Грузии Азера Сулейманова.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщило МВД страны.

Задержанный ранее был судим за кражу и в момент совершения преступления находится на испытательном сроке.

В ходе следствия было установлено, что И.Дж. 13 февраля похитил различные вещи со двора дома А.Сулейманова. Он также совершал тут кражи 7 и 9 февраля.

Выяснилось, что задержанный обокрал еще трех граждан в Марнеули.

Часть похищенных вещей была конфискована.

По факту ведется следствие, задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.