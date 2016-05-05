​В Грузии задержан таможенник за незаконный провоз медикаментов из Азербайджана и вымогательство взятки

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Следственная служба министерства финансов Грузии в результате оперативно-розыскных действий задержала таможенного офицера таможенно-пропускного пункта "Мтквари" Паату Иремадзе за незаконный провоз медикаментов из Азербайджана и вымогательство взятки, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

"Следствием установлено, что обвиняемый за помощь и покровительство в тайном незаконном ввозе из Азербайджана на территорию Грузии ветеринарных медикаментов в большом количестве через таможенно-пропускной пункт в селе Вахтангиси Гардабанского района потребовал и взял у одного из граждан определенную сумму в виде взятки", - говорится в информации, распространенной службой Минфина Грузии.

Ведется следствие по части I статьи 338 УК Грузии, что подразумевает пресечение свободы сроком от 6 до 11 лет.