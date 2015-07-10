​В Грузии задержан гражданин Азербайджана

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Грузинские правоохранители задержали ранее судимого гражданина Азербайджана Афика А., 1953 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в особо крупных размерах, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Он был задержан в селе Кирачмуганло Марнеульскогго района.

При обыске задержанного правоохранители изъяли шесть оберток наркотического вещества. В результате химического анализа установлено, что изъято 34,4141 г наркотического вещества, содержащего 17,2793 г героина. По информации МВД, задержанный признает свою вину.

Следствие ведется по п."а" ч.3 ст.260 Уголовного кодекса Грузии - незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупных размерах.