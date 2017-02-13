В Грузии задержан глава Службы управления имуществом патриархии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Задержан руководитель службы управления имуществом Патриархии и директор медицинского центра имени святых Иоакима и Анны отец Георгий (Мамаладзе). Судебный процесс состоялся сегодня, сообщает Report со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

По информации телекомпании, Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту на прошлой неделе тогда, когда он готовился сесть в самолет.

По данным источника телекомпании, который не пожелал быть названным, через несколько часов после задержания Мамаладзе в Берлин, где должна быть проведена хирургическая операция патриарху, отправился глава специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, который потребовал от главы Службы безопасности патриарха Иосеба Оханашвили вернуться в Грузию, так как к нему прокуратура имела вопросы. По данным источника, Оханашвили явился в прокуратуру дать показания в субботу и он был допрошен по делу, на который наложен гриф секретности, и касается службы безопасности патриарха.

После долгого допроса Оханашвили сегодня утром покинул Грузию и отправился в Германию.

Заместитель начальника департамента здравоохранения Патриархии Цисана Шартава заявляет, что состояние патриарха стабильное и он чувствует себя хорошо. Операция назначена на 13 февраля.