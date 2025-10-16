В Грузии задержали пятерых граждан России за легализацию незаконных доходов

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Следственная служба Министерства финансов Грузии по согласованию с Генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан России по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.

    Как передает Report, об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

    Расследование показало, что одна из компаний, не имея регистрации и разрешения Национального банка Грузии, предоставляла услуги по торговле виртуальными активами как через нелегальный офис, так и с помощью так называемых "курьерских" операций. За последние месяцы оборот компании составил сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране.

    Также установлено, что граждане России, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы. Они не отчитывались о них и занимались их легализацией.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий в офисе компании в Тбилиси изъято $371 тыс., бухгалтерские документы и компьютерная техника.

    В отношении россиян заведено дело по ст. 192 (Незаконная предпринимательская деятельность), а также ст. 194 (Легализация незаконных доходов (отмывание денег)) УК Грузии.

    Tbilisidə çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan beş Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

