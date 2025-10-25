Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Грузии задержали граждан Китая при попытке незаконно приобрести уран

    В регионе
    • 25 октября, 2025
    • 12:44
    В Грузии сотрудники СГБ задержали трех граждан Китая, которые намеревались приобрести уран за $400 тыс. и отправить его через Россию на родину.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе.

    По его словам, операция проводилась совместно департаментами контрразведки и специальных операций СГБ в Тбилиси.

    "Задержаны трое граждан Китая, которые пытались приобрести 2 кг ядерного материала уран. Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тыс., а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай", - сказал он.

