В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

В Грузии правоохранительные органы пресекли деятельность радикальной неонацистской группировки, причастной к серии насильственных преступлений против граждан.

Как сообщает Report, в ходе спецоперации были задержаны 16 членов группы, из которых 10 являются несовершеннолетними.

Директор Тбилисского полицейского департамента Важа Сирадзе сообщил, что расследование продолжалось несколько месяцев. Участники группировки открыто называли себя неонацистами, придерживались фашистской идеологии и применяли насилие в отношении своих жертв.

Нападения они снимали на мобильные телефоны и распространяли видеозаписи в интернете. В результате действий группы ранения получили более десяти человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

В ходе обысков в жилых домах задержанных были изъяты мобильные телефоны с записями насилия, маски, электронные устройства, нацистская символика, а также холодное и огнестрельное оружие.

Отмечается, что два лидера группировки - Леван Абесадзе и Давид Джафаров - ранее уже были осуждены по аналогичным обвинениям. Следствие продолжается.