Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 14:58
    В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

    В Грузии правоохранительные органы пресекли деятельность радикальной неонацистской группировки, причастной к серии насильственных преступлений против граждан.

    Как сообщает Report, в ходе спецоперации были задержаны 16 членов группы, из которых 10 являются несовершеннолетними.

    Директор Тбилисского полицейского департамента Важа Сирадзе сообщил, что расследование продолжалось несколько месяцев. Участники группировки открыто называли себя неонацистами, придерживались фашистской идеологии и применяли насилие в отношении своих жертв.

    Нападения они снимали на мобильные телефоны и распространяли видеозаписи в интернете. В результате действий группы ранения получили более десяти человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

    В ходе обысков в жилых домах задержанных были изъяты мобильные телефоны с записями насилия, маски, электронные устройства, нацистская символика, а также холодное и огнестрельное оружие.

    Отмечается, что два лидера группировки - Леван Абесадзе и Давид Джафаров - ранее уже были осуждены по аналогичным обвинениям. Следствие продолжается.

    Грузия неонацисты группировка задержанные полиция
    Tbilisidə neonasist qrupun 16 üzvü həbs edilib

    Последние новости

    15:42

    В Азербайджане могут увеличить налог на имущество для нежилых помещений

    Милли Меджлис
    15:38

    Пезешкиан сообщил Путину о шагах по нормализации обстановки в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:24

    Суд Армении утвердил запрос прокурора по суду над Кочаряном

    В регионе
    15:11
    Фото

    Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

    Инфраструктура
    15:03

    Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    15:00

    Вице-премьер Британии прибыл в Украину

    Другие страны
    14:58

    В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

    В регионе
    14:50

    Nikkei: Азербайджан модернизирует логистическую инфраструктуру для развития транспортных маршрутов

    Внешняя политика
    14:38

    Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ

    В регионе
    Лента новостей