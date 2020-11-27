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В Грузии выявили новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки

В Грузии выявили новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки В настоящее время на карантине находятся 2 114, на стационарном контроле - 6 251 человек
В регионе
27 ноября 2020 г. 11:12
В Грузии выявили новый антирекорд заражений коронавирусом за сутки

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 4 780 человек, 3 489 выздоровели, 37 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 123 470, из них 102 270 человек вылечились, 1 161 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 114, на стационарном контроле - 6 251 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 863 бессимптомных больных.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 4 780 nəfər artıb

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