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В Грузии вводятся новые требования к паспортам COVID-19 у иностранцев

В Грузии вводятся новые требования к паспортам COVID-19 у иностранцев 10:49
В регионе
9 декабря 2021 г. 11:21
В Грузии вводятся новые требования к паспортам COVID-19 у иностранцев

В Грузии внесены изменения в правила допуска иностранных граждан в объекты на основании паспорта COVID-19.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующее решение принял Государственный межведомственный Координационный совет.

Согласно решению, иностранцы, не зарегистрированные в системах www.covidpass.moh.gov.ge или CovidPass Georgia, или в системе цифровых COVID-паспортов ЕС, должны предъявить в объектах документ (электронный или печатный) официальной структуры страны, выдающей "зеленый статус".

Этот документ может представлять собой QR-код, сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

В Грузии применение паспортов COVID-19 было запущено с 1 декабря. Лица старше 18 лет и иностранцы допускаются в рестораны, кафе и бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, фитнес-залы, отели, а также горнолыжные подъемники в горных курортах только при наличии этого документа. В магазинах, супермаркетах, аптеках и общественном транспорта "зеленый" паспорт не требуется.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda əcnəbilərdən COVID-19 pasportu yeni qayda ilə tələb olunacaq

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