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В Грузии вступил в силу запрет на курение в такси

В Грузии вступил в силу запрет на курение в такси Закон, запрещающий курить в такси, водном транспорте, а также в частных автомобилях в присутствии несовершеннолетних, вступил в силу в Грузии.
В регионе
3 января 2022 г. 15:15
В Грузии вступил в силу запрет на курение в такси

Закон, запрещающий курить в такси, водном транспорте, а также в частных автомобилях в присутствии несовершеннолетних, вступил в силу в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован сегодня на портале официальной информации "Законодательный вестник".

За курение в такси и водном транспорте предусмотрен штраф в размере 200 лари (более 64 долларов США), за курение в личном автомобиле в присутствии несовершеннолетних - 50 лари (более 16 долларов США). Его размер будет удваиваться в случае повторных нарушений в течение года.

Парламент Грузии принял закон, запрещающий курить в такси, 30 декабря 2021 года.

В Грузии начали ужесточать борьбу с курением с 2018 года. Тогда впервые был принят антитабачный закон, запрещающий курение в ресторанах, барах и кафе. Позже правительство республики повысило акциз на табачные изделия, а также обязало компании, занимающиеся производством сигарет, размещать на упаковках изображения, указывающие на вред от курения.

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