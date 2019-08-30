В Грузии возросло число принятых в вузы азербайджанцев

В Грузии по 2019/2020 учебному году в вузы страны поступили 880 азербайджанцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом отметили в Национальном центре экзаменов и оценок Грузии.

В годовом сравнении количество азербайджанцев, зачисленных в университеты по предусмотренной для нацменьшинств программе "1+4", больше на 92 человека. В прошлом учебном году статистика поступивших в вузы азербайджанцев составила 788 человек.

В целом, в соседней стране в вузы зачислено 28 740 абитуриентов, 6 546 из которых будут обучаться за счет государственного гранта.

Отметим, что программа "1+4" специально подготовлена для проживающих в Грузии нацменьшинств. Согласно программе, абитуриенты сдают тестовый экзамен на азербайджанском, армянском и осетинском языках. Зачисленные в вузы абитуриенты в течение года изучают грузинский язык, после чего получают возможность обучаться в бакалавриате по желаемой специальности. В конце года абитуриенты, набравшие 60 кредитных баллов, могут продолжить обучение на желаемом факультете без предварительного экзамена.