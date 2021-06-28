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В Грузии вакцинированных туристов тоже обяжут сдавать тест

В Грузии вакцинированных туристов тоже обяжут сдавать тест Даже если Грузию будут посещать вакцинированные у себя на родине туристы, им следует сдавать тест и на территории страны. И это должно носить не рекомендательный характер, а регулироваться.
В регионе
28 июня 2021 г. 14:10
В Грузии вакцинированных туристов тоже обяжут сдавать тест

Даже если Грузию будут посещать вакцинированные у себя на родине туристы, им следует сдавать тест и на территории страны. И это должно носить не рекомендательный характер, а регулироваться.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, въезжающих в Грузию туристов нужно обязать сдавать тест: "Тогда у нас будет больше гарантий, что мы не имеем дело с поддельными справками. Передвижение туристов по стране не должно представлять угрозу для безопасности наших граждан".

Иностранцы, прибывающие в Грузию наземным и воздушным транспортом, должны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет в своей стране.

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Версия на английском языке Fully vaccinated tourists to pass Covid test in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda tam peyvəndlənmiş turistlər test verməli olacaqlar 

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