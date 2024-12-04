В Грузии в рамках обысков офисов партий и организаций задержали семь человек

Сотрудники МВД Грузии в рамках проведенных обысков в офисах оппозиционных политических партий и организаций задержали семь человек в уголовном порядке.
Как передает Report, об этом сообщил на брифинге директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.
"Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии задержала семь человек", - сказал Купатадзе.
Представитель ведомства также добавил, что в связи с фактами насилия на митингах в Тбилиси уголовное дело возбуждено по статьям 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем) и 239 (создание незаконного формирования) Уголовного кодекса Грузии.
По его словам, задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.
Кроме того, правоохранители в качестве вещественного доказательства из офисов партий и организаций, а также при личном обыске изъяли шлемы, противогазы, пиротехнику в большом количестве, электроустройства, компьютерную технику, так называемые коктейли Молотова, краску, разные растворы, сообщили в ведомстве.