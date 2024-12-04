О нас

В Грузии в рамках обысков офисов партий и организаций задержали семь человек

В Грузии в рамках обысков офисов партий и организаций задержали семь человек Сотрудники МВД Грузии в рамках проведенных обысков в офисах оппозиционных политических партий и организаций задержали семь человек в уголовном порядке.
В регионе
4 декабря 2024 г. 21:11
В Грузии в рамках обысков офисов партий и организаций задержали семь человек

Сотрудники МВД Грузии в рамках проведенных обысков в офисах оппозиционных политических партий и организаций задержали семь человек в уголовном порядке.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

"Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии задержала семь человек", - сказал Купатадзе.

Представитель ведомства также добавил, что в связи с фактами насилия на митингах в Тбилиси уголовное дело возбуждено по статьям 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем) и 239 (создание незаконного формирования) Уголовного кодекса Грузии.

По его словам, задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители в качестве вещественного доказательства из офисов партий и организаций, а также при личном обыске изъяли шлемы, противогазы, пиротехнику в большом количестве, электроустройства, компьютерную технику, так называемые коктейли Молотова, краску, разные растворы, сообщили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Кобахидзе: Попытка сделать Зурабишвили лидером оппозиции абсолютно провальная
Кобахидзе: Попытка сделать Зурабишвили лидером оппозиции абсолютно провальная
4 декабря 2024 г. 20:41
В Совете федерации отреагировали на заявление Пашиняна о невозврате Армении в ОДКБ
В Совете федерации отреагировали на заявление Пашиняна о невозврате Армении в ОДКБ
4 декабря 2024 г. 19:39
ОДКБ не получал документы о выходе Еревана
ОДКБ не получал документы о выходе Еревана
4 декабря 2024 г. 19:27
В Грузии задержан лидер оппозиционной коалиции
В Грузии задержан лидер оппозиционной коалиции
4 декабря 2024 г. 18:44
Пашинян: Властям Армении не нужна война с Азербайджаном
Пашинян: Властям Армении не нужна война с Азербайджаном
4 декабря 2024 г. 18:30
Кобахидзе: В госорганах была информация о подготовке беспорядков в Грузии в декабре
Кобахидзе: В госорганах была информация о подготовке беспорядков в Грузии в декабре
4 декабря 2024 г. 18:23
Путин рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном
Путин рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном
4 декабря 2024 г. 18:01
Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата
Пашинян: Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата
4 декабря 2024 г. 17:09
Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора не приостановлен, есть положительная динамика
Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора не приостановлен, есть положительная динамика
4 декабря 2024 г. 16:35
Сибига: Вступление Украины в НАТО - стратегическая цель, но пока неподходящее время
Сибига: Вступление Украины в НАТО - стратегическая цель, но пока неподходящее время
4 декабря 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi