    В Грузии в Конституционный суд будет подано обращение в связи с попыткой госпереворота

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 13:31
    В Конституционный суд Грузии будет подано обращение в связи с противоречащей конституции деятельностью "Национального движения".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

    По его словам, неудавшаяся попытка государственного переворота, произошедшая 4 октября, является дополнительным доказательством антиконституционной деятельности партии "Национальное движение".

    "В ближайшее время в Конституционный суд будет подано обращение и представлены веские аргументы для признания партии противоречащей конституции. Неудавшаяся попытка государственного переворота 4 октября показала, что "Национальное движение" является экстремистской партией, наносящей удар по грузинской демократии и государству. Иностранные наблюдатели также подтвердили их участие в этих акциях. Теперь в ближайшее время мы обратимся в Конституционный суд, и у нас есть аргументы, доказывающие, что партия противоречит конституции", - сказал Папуашвили.

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

