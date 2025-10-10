В Грузии в Конституционный суд будет подано обращение в связи с попыткой госпереворота

В Конституционный суд Грузии будет подано обращение в связи с противоречащей конституции деятельностью "Национального движения".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

По его словам, неудавшаяся попытка государственного переворота, произошедшая 4 октября, является дополнительным доказательством антиконституционной деятельности партии "Национальное движение".

"В ближайшее время в Конституционный суд будет подано обращение и представлены веские аргументы для признания партии противоречащей конституции. Неудавшаяся попытка государственного переворота 4 октября показала, что "Национальное движение" является экстремистской партией, наносящей удар по грузинской демократии и государству. Иностранные наблюдатели также подтвердили их участие в этих акциях. Теперь в ближайшее время мы обратимся в Конституционный суд, и у нас есть аргументы, доказывающие, что партия противоречит конституции", - сказал Папуашвили.