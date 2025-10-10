İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:18
    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək
    Şalva Papuaşvili

    "Milli Hərəkat"ın konstitusiyaya zidd fəaliyyəti ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkə parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili bildirib.

    Onun sözlərinə görə, oktyabrın 4-də baş vermiş uğursuz dövlət çevrilişi cəhdi "Milli Hərəkat" partiyasının antikonstitusiya fəaliyyətini təsdiqləyən əlavə sübutdur.

    "Yaxın vaxtlarda Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək və partiyanın konstitusiyaya zidd elan olunması üçün tutarlı arqumentlər təqdim olunacaq.

    4 oktyabr uğursuz dövlət çevrilişi cəhdi göstərdi ki, "Milli Hərəkat" Gürcüstan demokratiyasına və dövlətinə zərbə vuran ekstremist partiyadır. Xarici müşahidəçilər də bu aksiyalarda onların iştirakını təsdiqləyib. İndi yaxın vaxtlarda Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edəcəyik və partiyanın konstitusiyaya zidd olduğunu sübut edən arqumentlərimiz var", - deyə Papuaşvili qeyd edib.

    Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsi Şalva Papuaşvili
    В Грузии в Конституционный суд будет подано обращение в связи с попыткой госпереворота

    Son xəbərlər

    13:39

    Böyük Britaniyalı nümayəndə: Günahsız insanların həyatlarını itirdiyi faciələr təkrarlanmamalıdır

    Xarici siyasət
    13:39

    İnterpolun sabiq direktoru: "Azərbaycan üçün kibertəhlükəsizlik prioritetlərdən biri olmalıdır" – MÜSAHİBƏ

    İKT
    13:31

    "Bakı" Şimali Makedoniya komandasına qarşı hər iki oyunu səfərdə keçirəcək

    Komanda
    13:30

    Putin: "MDB+" formatı digər ölkələri və beynəlxalq strukturları əməkdaşlığa cəlb etməyə imkan verəcək

    Region
    13:28

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıb

    Maliyyə
    13:28

    Bu gündən Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

    Ekologiya
    13:26
    Foto
    Video

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:26
    Foto

    Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti