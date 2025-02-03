В Грузии ужесточат наказание за ряд административных и уголовных преступлений

В Грузии планируют внести изменения в Уголовный и Административный кодексы, которые предусматривают ужесточение наказания за ряд нарушений.

В Грузии планируют внести изменения в Уголовный и Административный кодексы, которые предусматривают ужесточение наказания за ряд нарушений.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил депутат Мамука Мдинарадзе.

По его словам, с предложением об обновлении законодательства выступила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", и одним из нововведений - уголовное наказание за нападение или угрозу применения насилия в отношении политических должностных лиц или госслужащих.

Как отметил депутат, ужесточается ряд норм, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях, среди которых, в частности, запрет на проведение акций в закрытых помещениях и зданиях без предварительного согласия собственника.

Кроме того, увеличиваются штрафы за мелкое хулиганство, вандализм, неповиновение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здания судов и другие подобные административные правонарушения, а также увеличивается срок административного ареста - до 60 суток.

Словесные оскорбления государственного политического деятеля или должностного лица в связи с их деятельностью определяются как административное правонарушение, за которое также предусмотрены строгие санкции. В частности, публичные призывы к насилию ранее карались только штрафом и общественными работами, но действующая предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Срок уголовного наказания за сопротивление, угрозы и нападение на сотрудника полиции увеличивается (он переводится в категорию тяжких преступлений) с 5-ти до 6-ти лет. Также ужесточается наказание за посягательство на здоровье полицейского.

Кроме того, будут ужесточены санкции за нападения на сотрудников полиции, представителей власти и членов их семей, если они совершены группой, неоднократно или опасными способами.