В Грузии увеличилось число заразившихся коронавирусом

В Грузии за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 18, достигнув 148.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что на домашнем карантине остаются пять тысяч, в больницах — около 300 человек.

21 марта Грузия ввела чрезвычайное положение. 31 марта республика объявила о всеобщем карантине: в стране действует комендантский час, запрещено передвижение без пропуска, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.