В Грузии устроили символические похороны национальной валюты

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Несколько грузинских неправительственных организаций устроили в Тбилиси символические похороны обесцененной национальной валюты. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Интерфакс.

Акция под названием "Оплакиваем лари" прошла у дома бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, информирует Report.

"После 20-летней жизни и 2-летней тяжелой болезни лари скончался. Мы пришли сюда, чтобы сказать экс-премьеру, что он обманывает народ", - заявил журналистам председатель организации "Априори" Бесо Шенгелия.

Участники принесли с собой гроб, который был заполнен бумагами в виде банкнот национальной валюты с изображением Иванишвили, и в ходе похоронной процессии оплакивали кончину лари, обвиняя в сложившейся ситуации действующую власть.

Как пояснил журналистам член организации "Новое движение" Гиршел Бертая, собравшиеся требовали ухода действующего правительства, сформированного Иванишвили. "Эта власть своей бездеятельностью и некомпетентностью привела экономическую ситуацию в стране к катастрофе", - подчеркнул Бертая.

С ноября 2014 года официальный курс лари упал по отношению к доллару США на 26,8 процента и на 29 марта установлен Национальным банком Грузии на уровне 2,2242 лари за один доллар.

27 марта министр финансов Грузии Нодар Хадури, выступая в в программе "Бизнес-PRESS" на "Палитра-TV", назвал происходящие экономические потрясения "незначительным микро-шоком". При этом он подчеркнул, что политические оппоненты Грузии пытаются лишить грузинский народ надежды на завтрашний день.

Миллиардер Бидзина Иванишвили стал премьером в 2012 году. Спустя год он подал в отставку. В настоящий момент кабмин возглавляет его соратник, 31-летний Ираклий Гарибашвили.