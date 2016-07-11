В Грузии убита семья армян

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В селе Вачиан Ахалкалакского района Грузии в собственном доме была обнаружена убитой семья армян – 37-летняя мать и трое детей 7, 16 и 18 лет. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, убитых обнаружил сосед.

Согласно предварительным данным, тела убитых были обнаружены не сразу, а по прошествии нескольких дней с момента убийства.

Мать и дочери были убиты ударом тупого предмета по голове. Мальчик был задушен.

Вещи в доме были перевернуты.

По факту возбуждено уголовное дело.