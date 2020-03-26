 Наверх

В Грузии у пятерых детей диагностировали коронавирус

В Грузии у пятерых детей диагностировали коронавирус

В Грузии у пятерых детей подтвердилось заражение коронавирусом. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, у всех инфицированных детей заболевание проходит в легкой форме: "Коронавирус встречается среди детей довольно редко. В случае заражения детей данной инфекцией заболевание протекает в легкой форме или в состоянии средней тяжести". 

Отметим, что в соседней стране зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом, 10 заразившихся выздоровели. Самому пожилому из заразившихся 82, а самому младшему - 2 года.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!