В Грузии требуют отставки премьера после скандальной аудиозаписи

Грузинский телеканал "Пирвели" распространил аудиозапись предполагаемого телефонного разговора между Берой Иванишвили, сыном бывшего председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Как передает местное бюро Report, в аудиозаписи Б.Иванишвили требует от премьера наказать студента, написавшего негативные комментарии в Facebook.
В сюжете утверждается, что в разговоре также принимал участие глава СГБ Анзор Чубинидзе.
Оппозиционные партии Грузии потребовали отставки премьер-министра после публикации аудиозаписи. Лидер Европейской грузинской партии Гиги Угулава заявил, что Гарибашвили должен уйти в отставку до досрочных выборов. Партия "Лело" выступила с заявлением, в котором потребовала расследования аудиозаписи и отставки премьер-министра.
Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей партии, назвал запись "фальшивкой" и сказал, что она была отредактирована "в стиле КГБ".
Омбудсмен Грузии Нино Ломкария призвала провести расследование в отношении аудиозаписи.