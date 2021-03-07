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В Грузии требуют отставки премьера после скандальной аудиозаписи

В Грузии требуют отставки премьера после скандальной аудиозаписи Грузинский телеканал "Пирвели" распространил аудиозапись предполагаемого телефонного разговора между Берой Иванишвили, сыном бывшего председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, и премьер-министром Ираклием Гарибашвили
В регионе
7 марта 2021 г. 10:25
В Грузии требуют отставки премьера после скандальной аудиозаписи

Грузинский телеканал "Пирвели" распространил аудиозапись предполагаемого телефонного разговора между Берой Иванишвили, сыном бывшего председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Как передает местное бюро Report, в аудиозаписи Б.Иванишвили требует от премьера наказать студента, написавшего негативные комментарии в Facebook.

В сюжете утверждается, что в разговоре также принимал участие глава СГБ Анзор Чубинидзе.

Оппозиционные партии Грузии потребовали отставки премьер-министра после публикации аудиозаписи. Лидер Европейской грузинской партии Гиги Угулава заявил, что Гарибашвили должен уйти в отставку до досрочных выборов. Партия "Лело" выступила с заявлением, в котором потребовала расследования аудиозаписи и отставки премьер-министра.

Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей партии, назвал запись "фальшивкой" и сказал, что она была отредактирована "в стиле КГБ".

Омбудсмен Грузии Нино Ломкария призвала провести расследование в отношении аудиозаписи.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda qalmaqallı səsyazısı yayılıb, baş nazirin istefası tələb olunur

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