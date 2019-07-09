​В Грузии требуют ликвидации закона об антидискриминации

В Грузии требуют ликвидировать в стране закон "Об антидискриминации", запрещающий любой вид дискриминации, и поддерживающую сексуальные меньшинства.

Как сообщает грузинское бюро Report, ультранационалисты предлагают принять в стране закон, запрещающий пропаганду падения нравственности.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" прокомментировало требования категорических противников сообщества ЛГБТ. Исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе исключил рассмотрение закона "Об антидискриминации".

По его словам, принятие закона было одним из условий на пути интеграции Грузии в Европу.

Отметим, что в соседней стране в 2014 году вступил в силу закон "Об антидискриминации", запрещающий любой вид дискриминации. Согласно закону, обеспечивается равенство людей независимо от расы, цвета кожи, пола, гражданства, вероисповедания, семейного положения, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности, политических взглядов и др.

Несмотря на требования со стороны Патриархата Грузии об исключении из списка терминов "сексуальная ориентация" и "гендерная принадлежность", они не были приняты во внимание.