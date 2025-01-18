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В Грузии состоялось мероприятие по случаю трагедий 20 Января и 9 Апреля

В Грузии состоялось мероприятие по случаю трагедий 20 Января и 9 Апреля В Тбилиси "Дом Азербайджана" при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры организовал фотовыставку и памятное мероприятие "Путь национального сопротивления и свободы" в связи с трагедиями 20 Января и 9 Апреля.
В регионе
18 января 2025 г. 18:13
В Грузии состоялось мероприятие по случаю трагедий 20 Января и 9 Апреля

В Тбилиси "Дом Азербайджана" при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры организовал фотовыставку и памятное мероприятие "Путь национального сопротивления и свободы" в связи с трагедиями 20 Января и 9 Апреля.

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии приняли участие представитель посольства Азербайджана в Грузии Джавид Магеррамов, представитель посольства Турции Угур Таглан, шейх Управления всех мусульман Грузии, гаджи Фаиг Набиев, руководители и члены структурных подразделений муниципалитета Марнеули, генеральный директор представительства TIKA в Грузии Зейнаб Байрак, генеральный директор представительства турецких школ MAARİF в Грузии Фарук Текшен и руководитель марнеульского отделения Мурад Кёрдемир, представители общественности, религиозные деятели, ученые и молодежь.

Гости сначала ознакомились с фотовыставкой, посвященной трагедиям 20 Января и 9 Апреля. Затем мероприятие продолжилось минутой молчания в память о погибших в обеих трагедиях, а также пожертвовавших своими жизнями во имя территориальной целостности и суверенитета Грузии и Азербайджана.

Директор "Дома Азербайджана" Махаббат Иманов в своем выступлении отметил, что высшее и военное руководство Советского союза ввело войска в Баку и Тбилиси с целью подавить стремление азербайджанского и грузинского народов к свободе и независимости. Устроенные ими трагедии 20 Января и 9 Апреля привели к массовым убиствам невинных людей. Он отметил, что эти трагедии - славная история наших народов, написанная кровью.

Директор добавил, что в трагедии 20 Января погибло более 170 человек, из них 6 - азербайджанцы из Грузии. В трагедии 9 Апреля погибли 21 гражданин Грузии. Он отметил, что кровь шехидов не осталась неотомщенной, и земли Азербайджана были освобождены от оккупации врага.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda 20 Yanvar və 9 Aprel faciələrinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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