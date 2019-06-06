В Грузии школьница-азербайджанка родила ребенка

В Лагодехском районе Грузии, в селе Габал, где проживают азербайджанцы, ученица 11-го класса одной из школ родила ребенка.

Как сообщает грузинское бюро Report, 16-летняя школьница почувствовала себя плохо на уроке, в школу вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что девушка была беременна. Спустя несколько часов после размещения в больницу она родила ребенка.

По словам учителей, школьница не знала, что беременна. Стало известно, что школьница была изнасилована в сентябре прошлого года 40-летним родственником, жившим с ними по соседству.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что в селе Габал школьница родила ребенка.

По факту начато расследование.