В Грузии сегодня начались президентские выборы

Выборы шестого президента Грузии начались в парламенте страны.

Выборы шестого президента Грузии начались в парламенте страны.

Как сообщает Report, президента впервые избирают не на прямом всенародном голосовании, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков.

В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов страны.

Для выбора президента необходима поддержка 2/3 избирательной коллегии. Количества выборщиков от правящей партии "Грузинская мечта" в избирательной коллегии более чем достаточно.

В выборах не участвует оппозиция, бойкотирующая работу парламента. Оппозиционеры также не представили своего кандидата в президенты.

Таким образом, единственным кандидатом на должность президента Грузии является выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.

Инаугурация президента планируется 29 декабря.